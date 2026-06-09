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 - 9 de Junio de 2026 | 21:11

Locales en los 15K Adizero de Buenos Aires

Luciana Moriones, Anabel Spina, Silvia Castellano y Rodrigo Bono participaron el pasado domingo de una nueva edición de los 15 kilómetros Adizero.

En Palermo, Adidas celebró junto a Carreras y Maratones Ñandú una nueva edición de la Adizero y entre más de 5900 atletas, hubo representantes locales.

 

La carrera que busca ser una experiencia atravesada por la velocidad, la estrategia y el trabajo en equipo, tuvo lugar por las calles de Palermo y fue con la presencia de integrantes del equipo Fox Running.

 

Rodrigo Bono demoró 1:15:49 en completar el recorrido, Luciana Moriones cruzó la meta en 1:25:01, Anabel Spina en 1:26:13 y Silvia Castellano hizo lo propio en 1:35:53. 

 

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