Locales en los 15K Adizero de Buenos Aires

En Palermo, Adidas celebró junto a Carreras y Maratones Ñandú una nueva edición de la Adizero y entre más de 5900 atletas, hubo representantes locales.

La carrera que busca ser una experiencia atravesada por la velocidad, la estrategia y el trabajo en equipo, tuvo lugar por las calles de Palermo y fue con la presencia de integrantes del equipo Fox Running.

Rodrigo Bono demoró 1:15:49 en completar el recorrido, Luciana Moriones cruzó la meta en 1:25:01, Anabel Spina en 1:26:13 y Silvia Castellano hizo lo propio en 1:35:53.