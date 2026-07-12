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Domingo 12 de Julio 2026 - 20:26hs
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 - 12 de Julio de 2026 | 17:49

Magallane y Pedreira ganaron en Sierra Chica

En la mañana del domingo se completó una nueva edición de la tradicional competencia por las calles de Sierra Chica y fue con festejos para Ezequiel Magallane y Yamila Pedreira.

Organizado por el CEF N°100 y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría se completaron los 10 kilómetros por Sierra Chica.

 

La prueba pedestre con largada y llegada en inmediaciones del Club consagró a Ezequiel Magallane con un tiempo de 33:36 para completar las dos vueltas al circuito. Diego Arias con 34:21, Pablo Catalini con 34:22, Diego Ortiz y Luciano Sosa completaron el Top5.

 

Entre las Damas, la victoria fue para Yamila Pedreira con 42:03 y fue escoltada por Marianela Fernández con 45:51 y Juliana Mittre con 46:34. Camila Jaria y Agustina Castex finalizaron cuarta y quinta.

 

Por otro lado, en la prueba de 5K, Malco Bulfoni con 17:48 ganó en Caballeros y Romina Altamirano con 25:48 se impuso en Damas.

 

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