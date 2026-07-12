Magallane y Pedreira ganaron en Sierra Chica

Organizado por el CEF N°100 y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría se completaron los 10 kilómetros por Sierra Chica.

La prueba pedestre con largada y llegada en inmediaciones del Club consagró a Ezequiel Magallane con un tiempo de 33:36 para completar las dos vueltas al circuito. Diego Arias con 34:21, Pablo Catalini con 34:22, Diego Ortiz y Luciano Sosa completaron el Top5.

Entre las Damas, la victoria fue para Yamila Pedreira con 42:03 y fue escoltada por Marianela Fernández con 45:51 y Juliana Mittre con 46:34. Camila Jaria y Agustina Castex finalizaron cuarta y quinta.

Por otro lado, en la prueba de 5K, Malco Bulfoni con 17:48 ganó en Caballeros y Romina Altamirano con 25:48 se impuso en Damas.