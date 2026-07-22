Atletismo: agosto llega con dos clásicos y el regreso de Ferro

Ferro Carril Sud recuperará su lugar en el calendario atlético olavarriense y se suma a la Paso a Paso Run y al Cross del Terraplén, dos tradicionales eventos del calendario que regula el Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría.

El próximo 16 agosto, los “Carboneros” festejarán su 112° aniversario con una carrera en las inmediaciones. Serán 12 y 6 kilómetros desde las 11:00 y ya se encuentra abierta la inscripción.

Deportistas que deseen participar deberán hacer sus depósitos al Alias FERRO1914 o al CBU 19102304-55023001553700 del Banco Credicoop y una vez formalizado el pago enviar el comprobante vía Whatsapp al 2284-246276 perteneciente al Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría.

La carrera que vuelve al calendario tras varios años de ausencia, se suma a la Maratón de Loma Negra y Paso a Paso y el emblemático Cross del Terraplén.

En Villa Alfredo Fortabat y con motivo del centenario de la empresa Loma Negra, se realizará una carrera que incluirá circuitos de 5 y 10 km el próximo 9 de agosto con partida y arribo en la Plaza Libertad desde las 11:00.

Desde Loma Negra destacaron que esta actividad forma parte de un calendario especial de celebraciones por sus 100 años, además de promover valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo.

Por último, el sábado 29 de agosto se llevará a cabo la 12° edición del “Cross del Terraplén” organizado por el CEF N°44 sobre 6 y 3 kilómetros.