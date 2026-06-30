Importante cantidad de olavarrienses en el 15K Ciudad de Mar del Plata

Mar del Plata volvió a recibir una de las carreras más convocantes del calendario runner y entre los miles de atletas que se dieron cita, hubo presencia local.

Los 15K Ciudad de Mar del Plata reunieron a más de 3500deportistas y tuvieron largada y llegada en Run & Bike Mar del Plata, punto de encuentro de la comunidad runner de la ciudad balnearia.

La tradicional competencia ofreció distancias de 5K, 10K y 15K y tuvo a Jonathan Navarro que fue 6° en la categoría con un tiempo de 57:13 como el mejor representante de Olavarría en la distancia principal.

Además, en la rama Caballeros de los 15 kilómetros, completaron la carrera Martín Capelli, José Rigo Prego, Carlos Canobe, Jorge White, David Gramundo, Bruno Saldaín, Luciano Straface, Lucas Corbeira, Mendoza Gastón, Emiliano Olmedo, Alejandro Mendía, Sergio Correa y Gustavo Fernández.

Mariela Ponce con 1:12:57 fue la mejor olavarriense entre las Damas donde también estuvieron Roxana Garay, Carla Pacheco, Rocío Arbasetti Minig, Abril Acosta, María Abad, Laura Astiz, Aldana Leidi, Guadalupe Candia, María Collazo, Marcela Belgrano y María Sagardoyburu.

En la distancia de 10K, Naim Arenzo con 37:12 y Marina Arias con 48:38 se destacaron en la nómina local que también tuvo a Matías Lazarte, César Mendoza, Julián Kessler, Nicolás Quiroga, Germán Battiato, Ignacio Herrera Montero, Vanina Loviso, Cristina Aramburu y Alejandra Cancina.

Por último, en 5K estuvieron presentes Marcelo Dos Santos y Marcela Beier.