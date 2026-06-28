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Domingo 28 de Junio 2026 - 20:50hs
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 - 28 de Junio de 2026 | 20:32

El Fortín se consagró campeón del Torneo Regional

En la jornada del domingo llegó a su fin el Torneo Regional de Primera División Femenina con la consagración de El Fortín en Bolívar.

Foto: prensa SCT

La competencia regional organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría para la máxima categoría femenina tuvo su cuadrangular final en Bolívar.

 

El gimnasio 'Padre Francisco Echevarría' de Sport Club Trinitarios fue sede de la última jornada del Torneo Regional Femenino y fue con festejo para El Fortín.

Las “Fortineras” ganaron en sus dos presentaciones dominicales y se quedaron con el título. 

 

La programación inició con la disputa de las Semifinales y cerró con la conquista “Fortinera” ante Sport Club Trinitarios.

 

Los resultados:

Semifinales

Sport Club Trinitarios 56 – 47 Henderson F.C.

El Fortín 57 – 39 Racing (L)

Final

Sport Club Trinitarios 37 – 64 El Fortín 

 

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