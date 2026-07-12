Liga Pre-Federal Femenina: despedida para el “Bataraz”

Estudiantes se presentó en Bahía Blanca en el segundo punto de la Reclasificación de la Liga Pre-Federal y fue nueva derrota para confirmar la eliminación del certamen que otorga ascensos a la Liga Nacional.

El “Bataraz” cayó 65 a 23 ante 9 de Julio y no hubo heroica para el elenco dirigido por Ramiro Bou que terminó su participación en el certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.

Las jugadoras destacadas del elenco “albinegro” fueron las juveniles Trinidad Castañares con 9 puntos y Agostina Chantiri con 6.

Síntesis 9 de Julio – Estudiantes:

Estadio:

Árbitros:

9 de Julio (65): Bussetti (11), Larrasolo (9), Corvalán (3), Flores (8), Sorzini (4) -FI- Martin (2), Alves Da Florencia (7), Roldán (0), Althabe (10), Nieva Insaurralde (4), Maurer Bermejo (7), Fernández (0). DT- Julián Turcato

Estudiantes (23): Castañares (9), Vendeirinho (1), Barrera (2), Juárez (2), Rojas (3) -FI- Chantiri (6), Mereles (0), Bellinzoni (0), Baldi (0). DT- Ramiro Bou

Parciales: 20 – 6; 32 – 14; 47 – 18 y 65 – 23