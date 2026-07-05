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Domingo 05 de Julio 2026 - 23:10hs
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 - 5 de Julio de 2026 | 23:05

Derrota del “Bata” en el inicio de la Reclasificación

Estudiantes recibió este domingo a 9 de Julio de Bahía Blanca en el inicio de la Reclasificación del Torneo Pre-Federal Femenino e inició la serie con derrota.

En el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero, Estudiantes cayó ante 9 de Julio en el inicio de la serie de Reclasificación del certamen que otorga ascensos a la Liga Nacional Femenina.

 

El “Bataraz” cayó 66 a 44 ante 9 de Julio y ahora está obligado a ganar en Bahía Blanca dos partidos para seguir en competencia. Morena Lemma fue la máxima anotadora con 20 puntos.

 

 

El conjunto dirigido por Ramiro Bou afrontó un exigente compromiso frente a uno de los equipos protagonistas de la competencia y, pese al resultado adverso, mostró una importante reacción en el complemento que le permitió cerrar el encuentro con mejores sensaciones de cara a la revancha.

 

Durante la primera mitad, la visita logró imponer su ritmo de juego y construir una ventaja que resultó determinante en el desarrollo del partido. Sin embargo, lejos de resignarse, Estudiantes encontró respuestas a partir del tercer cuarto, ajustó su funcionamiento colectivo y comenzó a mostrar una versión más cercana a la que lo llevó a disputar esta instancia decisiva.

 

La llave de Play-In se trasladará ahora a la ciudad de Bahía Blanca, donde el próximo sábado Estudiantes visitará a 9 de Julio en el segundo juego de la serie. El conjunto “albinegro” buscará igualar la llave para forzar un tercer y definitivo encuentro, que se disputaría el domingo, también en territorio bahiense.

 

Síntesis Estudiantes – 9 de Julio:

Estadio: Maxigimnasio 

Árbitros: Rincón, J. y Maiola, E.

Estudiantes (44): Lemma (20), Vendeirinho (5), Mereles (0), Juárez (0), Rojas (10) -FI- Requena (0), Chantiri (3), Sak (2), Barrera (2), Castañares (2). DT- Ramiro Bou

9 de Julio (66): Larrasolo (16), Althabe (9), Corvalán (0), Alves Da Florencia (12), Martín (2) -FI- Fernández (7), Maurer Bermejo (12), Flores (4), Bussetti (4). DT- Turcato Julián 

Parciales: 8 – 20; 16 – 34; 30 – 53 y 44 – 66

 

Fuente: prensa CAE

 

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