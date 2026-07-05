Derrota del “Bata” en el inicio de la Reclasificación

En el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero, Estudiantes cayó ante 9 de Julio en el inicio de la serie de Reclasificación del certamen que otorga ascensos a la Liga Nacional Femenina.

El “Bataraz” cayó 66 a 44 ante 9 de Julio y ahora está obligado a ganar en Bahía Blanca dos partidos para seguir en competencia. Morena Lemma fue la máxima anotadora con 20 puntos.

El conjunto dirigido por Ramiro Bou afrontó un exigente compromiso frente a uno de los equipos protagonistas de la competencia y, pese al resultado adverso, mostró una importante reacción en el complemento que le permitió cerrar el encuentro con mejores sensaciones de cara a la revancha.

Durante la primera mitad, la visita logró imponer su ritmo de juego y construir una ventaja que resultó determinante en el desarrollo del partido. Sin embargo, lejos de resignarse, Estudiantes encontró respuestas a partir del tercer cuarto, ajustó su funcionamiento colectivo y comenzó a mostrar una versión más cercana a la que lo llevó a disputar esta instancia decisiva.

La llave de Play-In se trasladará ahora a la ciudad de Bahía Blanca, donde el próximo sábado Estudiantes visitará a 9 de Julio en el segundo juego de la serie. El conjunto “albinegro” buscará igualar la llave para forzar un tercer y definitivo encuentro, que se disputaría el domingo, también en territorio bahiense.

Síntesis Estudiantes – 9 de Julio:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Rincón, J. y Maiola, E.

Estudiantes (44): Lemma (20), Vendeirinho (5), Mereles (0), Juárez (0), Rojas (10) -FI- Requena (0), Chantiri (3), Sak (2), Barrera (2), Castañares (2). DT- Ramiro Bou

9 de Julio (66): Larrasolo (16), Althabe (9), Corvalán (0), Alves Da Florencia (12), Martín (2) -FI- Fernández (7), Maurer Bermejo (12), Flores (4), Bussetti (4). DT- Turcato Julián

Parciales: 8 – 20; 16 – 34; 30 – 53 y 44 – 66

Fuente: prensa CAE