Eugenia Quevedo, confirmada para la 23ª edición del Festival Nacional de Doma y Folclore

La comisión organizadora confirmó la presencia de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos en la 23.ª edición del Festival Nacional de Doma y Folclore, uno de los eventos más representativos de la tradición criolla en la región.

El escenario mayor Horacio Guarany se vestirá de gala para recibir a una de las artistas más convocantes de la música popular argentina, que llegará por primera vez al tradicional festival olavarriense para brindar un espectáculo que promete ser uno de los grandes atractivos de la próxima edición.

La ciudad de Olavarría ya comienza a palpitar una nueva celebración de sus raíces y costumbres. El encuentro se desarrollará los días 12, 13 y 14 de febrero de 2027 en el predio de la Sociedad Rural, donde miles de personas volverán a reunirse para disfrutar de la doma, el folclore y las propuestas artísticas que forman parte de la programación.

La presentación de Eugenia Quevedo junto a La Banda de Carlitos genera una enorme expectativa entre el público, ya que combinará la energía y la popularidad de su repertorio con el marco inigualable del escenario mayor del festival.

Venta de abonos y rifas

La organización informó que los interesados en adquirir abonos o realizar consultas pueden acercarse a la oficina del festival, ubicada en la Galería Vicente López, Local 9, en Vicente López 2865 de Olavarría.

Además, se encuentra habilitada la línea de WhatsApp 2284-630984 para informes y ventas, facilitando el acceso a quienes deseen asegurar su lugar en una nueva edición de la fiesta más emblemática de la tradición gaucha local.