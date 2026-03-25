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 - 25 de Marzo de 2026 | 18:54

El Festival de Doma y Folclore tiene fecha para 2027

Se extenderá durante 12, 13 y 14 de febrero y ya se puede comprar la rifa que repartirá 100 millones de pesos en premios. Artistas confirmados y shows centrales que se anunciarán los próximos días. Abel Pintos, Luciano Pereyra y Eugenia Quevedo entre las opciones.  

 

La vigésimo tercera edición del Festival de doma y folclore de Olavarría ya tiene fecha:  viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de febrero de 2027. 

Durante esas jornadas, el folclore en sus distintas vertientes será el protagonista de la fiesta tradicional en el centro de la provincia de Buenos Aires. 

La grilla de artistas confirmada está integrada por Canto 4, Ceibo, Carlos Ramón Fernández, Román Ramonda, Guitarreros, Sonia Vega, Lucía Ceresani, Fabricio Rodríguez, Santiago Paz, Germán Montes, Pancho Fuentes, José Núñez, La Vino Tinto, Nahuel Piriz, Martin Graf, Raúl Block, Karen Montes de Oca, La F Etchemendi, Martín Barraza. 

Los números artísticos centrales serán anunciados los próximos días y se barajan varias opciones entre las que figuran Abel Pintos, Luciano Pereyra y Eugenia Quevedo. 

La rifa ya está a la venta y repartirá 100 millones de pesos en premios. 

Los interesados pueden consultar en Galería Vicente López local 9, en Vicente López 2865 o telefónicamente al 427660. 

 

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