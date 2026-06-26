La Final del Torneo Interligas tuvo presentación: Estudiantes vs Racing, otra vez por un título

Con la presencia de autoridades, dirigentes, cuerpos técnicos y futbolistas, se realizó el lanzamiento formal de la serie decisiva del certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida.

La definición de la 5° edición del Torneo Interligas la protagonizarán Estudiantes y Racing iniciando la serie el venidero domingo desde las 15:00 en el Parque Guerrero y en la previa, hubo conferencia.

El vicepresidente de la Liga de Fútbol de Olavarría Pablo Palahy, el intendente municipal Maximiliano Wesner y el subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet encabezaron la presentación que también contó con representantes de los elencos que animarán un nuevo “Clásico de la Ciudad”.

“Nos fuimos poniendo de acuerdo, el torneo les gustó a los clubes y hoy estamos presentando la Final de la 5° edición que revive la definición de la edición inaugural” comenzó diciendo Pablo Palahy sobre el cotejo que tendrá lugar el domingo desde las 15:00.

Las autoridades municipales hicieron hincapié en invitar a la comunidad olavarriense a los primeros 90 minutos de la serie y sostuvieron: “Siéntanse en el lugar de espejos de pibes y pibas que sueñan con estar en una Final”.

Por el lado de Estudiantes estuvieron integrantes de la subcomisión de fútbol, el entrenador Mauricio Peralta y el futbolista Manuel Abentín. “Los esperamos el domingo porque el clásico pone en valor el fútbol local”, fue el mensaje de Mauro Vecchio que además destacó el trabajo realizado por Estudiantes “apostando, desde el 1° día por un proyecto a largo plazo con hincapié en la formación y tenemos en claro que no se agota con un mal resultado, porque buscamos ser competitivos y lo estamos siendo, somos protagonistas”.

“Es un privilegio estar acá porque es un Torneo muy competitivo”, dijo Mauricio Peralta

Racing estuvo representado por el presidente de la institución, el director técnico Carlos Tavare y el arquero Rodrigo Vivas. Al momento de las palabras racinguistas, Hugo Fayanás afirmó su felicidad por llegar a una nueva instancia decisiva porque “Es consecuencia de hacer las cosas bien” y el DT aseguró: “Ojalá salga un lindo espectáculo y es una linda ocasión para que la gente vuelva a ir a la cancha”.

Asimismo, formó parte de la presentación Nicolás Moreno, confirmado como el árbitro encargado de impartir justicia en el encuentro de ida que se disputará este domingo y marcará el inicio de la serie que dará al nuevo campeón del Torneo Unión Regional Deportiva 2026.