Torneo Interligas Juvenil: El Fortín, finalista en Sub14

El certamen reservado para dos categorías formativas que contó con equipos de las Ligas de Fútbol de Olavarría y Bolívar completó las Semifinales con un triunfo para Balonpié y otro para El Fortín.

En Bolívar, Balonpié recibió a El Fortín para conocer al rival de Estudiantes en la Final del Torneo Interligas y se repartieron victorias.

En los dos partidos hubo empate en el tiempo regular, y por eso definieron por penales. En la menor se impuso el equipo de Bolívar y en la mayor, los olavarrienses.

De esta manera, quedó todo listo para las finales que serán con fecha a definir en el Parque Carlos Guerrero. Estudiantes vs. Balonpié definirán en Sub12 y Estudiantes vs. El Fortín lo harán en Sub14.

Los resultados:

Sub12

Balonpié 2 – 2 El Fortín. Balonpié ganó 7 a 6 en la definición por penales

Sub14

Balonpié 1 - El Fortín 1. El Fortín se impuso 3 a 2 en la definición por penales