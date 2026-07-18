Torneo Interligas Juvenil: El Fortín, finalista en Sub14 | Infoeme
Sabado 18 de Julio 2026 - 22:11hs
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 - 18 de Julio de 2026 | 20:43

Torneo Interligas Juvenil: El Fortín, finalista en Sub14

En la mañana de este sábado se completaron las Semifinales del Torneo Unión Regional Deportiva para la categoría Juvenil y fue con un triunfo para Balonpié y otro para El Fortín.

Foto: Prensa El Fortín

El certamen reservado para dos categorías formativas que contó con equipos de las Ligas de Fútbol de Olavarría y Bolívar completó las Semifinales con un triunfo para Balonpié y otro para El Fortín.

 

En Bolívar, Balonpié recibió a El Fortín para conocer al rival de Estudiantes en la Final del Torneo Interligas y se repartieron victorias.

 

En los dos partidos hubo empate en el tiempo regular, y por eso definieron por penales. En la menor se impuso el equipo de Bolívar y en la mayor, los olavarrienses.

 

De esta manera, quedó todo listo para las finales que serán con fecha a definir en el Parque Carlos Guerrero. Estudiantes vs. Balonpié definirán en Sub12 y Estudiantes vs. El Fortín lo harán en Sub14.

 

Los resultados:

Sub12

Balonpié 2 – 2 El Fortín. Balonpié ganó 7 a 6 en la definición por penales

Sub14

Balonpié 1 - El Fortín 1. El Fortín se impuso 3 a 2 en la definición por penales

 

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