Racing se quedó con la clasificación al Torneo Regional Amateur

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó su 5° edición con la definición del último clasificado al Torneo Regional Amateur.

El “Chaira” derrotó por penales a El Fortín y se quedó con la segunda plaza que otorgaba el Interligas al Torneo Regional Amateur. Había sido empate 0 a 0 y victoria racinguista por 4 a 2 en la definición desde los 12 pasos.

Discretísimo partido ofrecieron los equipos en el Parque Guerrero, escasearon las jugadas, las situaciones de peligro fueron casi inexistentes y el dominio se repartió para aburrir al buen marco de público que se dio cita a la definición.

Tras una primera mitad donde los arqueros fueron espectadores de lujo, la primera chance de gol y única del partido fue de Ordozgoiti que no pudo en el mano a mano ante el arquero “Fortinero”.

Las variantes generaron poco, los dirigidos por Tavare sufrieron la expulsión de Álvarez y el tiempo pasó para llevar la definición a los penales donde terminó festejando el “Chaira”.

Conversiones de Ordozgoiti, Scacheri, Izaguirre y Garabento fueron suficientes para lograr la clasificación al Torneo Regional Amateur y comenzar a ilusionarse, otra vez, con el regreso al Torneo Federal A.

Síntesis El Fortín – Racing:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitro: Marcos Palavecino

El Fortín (0): Facundo Piecenti; Luna, Uriel Ruiz, Enzo Barrientos, Paulo Ponce; Nicolás Lareu, Bernardo Junger, Mateo Guevara, Agustín Ruppel (I. Riva); Alejandro Bianciotto (F. Carneri), Leonardo Benito (T. Laurenz). DT- Zalazar

Racing (0): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Gonzalo Izaguirre, Sebastián Álvarez, Ayrton Palmieri; Manuel Scacher, Jonathan Galmez; Matías Ordozgoiti, Braian Bortolotti (F. Kolman), Uriel Mormando (A. Teixeira), Román Garabento. DT- Carlos Tavare

Amonestados: Ruiz, Junger, Riva (EF); Tucker, Palmieri, Teixeira (RAC)

Expulsados: Álvarez (RAC)

Goles: No hubo

Incidencias: RAC se impuso 4 a 2 en los penales. Para RAC convirtieron Ordozgoiti, Scacheri, Izaguirre y Garabento y marró Vivas; Para EF convirtieron Barrientos y Guevara, erraron Ruiz y Luna.