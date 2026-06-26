HCD: geriátricos y construcción, otros temas relevantes de la sesión

Durante la octava sesión ordinaria, los bloques trataron y aprobaron de forma unánime un régimen regulatorio de hogares de larga estadía para adultos mayores.

La Ordenanza 5851/26 surge de la unificación de distintos proyectos presentados a comienzos del año y contempla la institucionalización de un programa de acompañamiento integral, además de la creación de un registro municipal público y obligatorio para que los vecinos puedan consultar la situación de cada establecimiento.

Los bloques celebraron el trabajo conjunto realizado en los últimos meses sobre una temática que preocupa a gran parte de la población, luego del incendio en “La Residencia de la Sabiduría” ocurrido en enero de este año.

Por otro lado, se aprobó la actualización del Reglamento General de Construcciones que viene a reemplazar al código de edificación que rige en la ciudad desde el año 1965.

La concejal Telma Cazot explicó el alcance de la normativa - que consta de más de 200 páginas- y todos los ediles coincidieron en que se trata de una modificación necesaria dados los cambios en las dinámicas constructivas, los materiales y la tecnología. A su vez representa un importante avance en materia de seguridad e higiene.

El proyecto fue consensuado y trabajado junto con los Colegios de Arquitectos, Ingenieros y Técnicos. En el año 2010 hubo un primer intento de actualización del reglamento que no prosperó, y finalmente en 2024 llegó al Concejo Deliberante un nuevo pedido de los colegios profesionales.

En este contexto, los matriculados trabajaron junto con la secretaría de Obras Públicas municipales, que luego explicó al HCD los cambios a implementar.

Aprobado por unanimidad, se convirtió en la Ordenanza 5850/26.