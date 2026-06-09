Definen como "compleja" la situación de Coopelectric y recomiendan un nuevo contrato o llamado a licitación

La Comisión Especial del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría que estudió la Concesión del Servicio de Energía Eléctrica emitió su dictamen luego de concluir el análisis del expediente vinculado al estado actual del contrato entre la Municipalidad de Olavarría y la Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría (Coopelectric). Las reuniones se extendieron desde el mes de marzo hasta este martes, cuando se realizó la última.

Según se precisó de manera oficial, el dictamen señala que cualquier definición vinculada a la continuidad, renegociación o finalización de la relación contractual corresponde, en primera instancia, al ámbito de competencia del Departamento Ejecutivo.

Textualmente se precisó que "las facultades de este cuerpo deliberativo se encuentran delimitadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades y por el marco normativo vigente, correspondiéndole la convalidación y el control institucional de los actos administrativos que requieran intervención legislativa, sin que ello implique sustituir o asumir atribuciones propias del Departamento Ejecutivo".

Por otra parte, la comisión concluyó que "la información relevada evidencia una situación compleja de la entidad concesionaria desde el punto de vista económico, financiero, administrativo y operativo, así como la existencia de desafíos vinculados a la infraestructura, las inversiones necesarias para la modernización de las redes y la sustentabilidad del servicio".

En ese marco, se consideró que la continuidad del servicio bajo las mismas condiciones contractuales y operativas vigentes hasta el presente "difícilmente garantice mejoras sustanciales en la calidad de las prestaciones".

Asimismo, se destacó que cualquiera sea la alternativa que se adopte, el futuro esquema de prestación deberá sustentarse en un marco contractual actualizado, que contemple mecanismos eficaces de control y seguimiento, compromisos concretos de inversión, estándares verificables de calidad del servicio y herramientas destinadas a resguardar adecuadamente los intereses de los usuarios.

Finalmente, la comisión entendió que las alternativas institucionalmente viables y legalmente procedentes son la celebración de un nuevo acuerdo o contrato entre la Cooperativa y el Departamento Ejecutivo Municipal o, en su defecto, la convocatoria a un proceso de licitación pública que garantice los principios de transparencia, concurrencia, igualdad de oportunidades y defensa del interés público.

Asimismo, advirtió que la decisión de la cooperativa de promover acciones judiciales vinculadas al conflicto resulta contradictoria con el pedido de intervención resolutiva por parte del Honorable Concejo Deliberante, dado que ahora la controversia se encuentra sometida a la consideración del Poder Judicial corresponde respetar la esfera de actuación de dicho poder del Estado y aguardar su pronunciamiento.

La comisión fue creada mediante el Decreto N° 148/25 con el objetivo de recabar información sobre la concesión y la prestación del servicio de energía eléctrica en el Partido de Olavarría, así como elaborar un informe respecto de la situación actual del vínculo contractual.

Para la elaboración del dictamen, los integrantes de la comisión analizaron la documentación incorporada al expediente, mantuvieron reuniones con distintos actores vinculados a la temática y recibieron informes técnicos, jurídicos, económicos y administrativos relacionados con la prestación del servicio.

La Comisión Especial estuvo integrada por Federico Aguilera como presidente y Lucía Palacios como secretaria, junto a los concejales Belén Abraham, Gastón Sarachu, Marcelo Petehs, Hilario Galli, Francisco González y Nicolás Zampini, respetando la proporcionalidad y representación política de los bloques que integran el Honorable Concejo Deliberante.

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