Libertarios advirtieron desequilibrio de $18.000 millones en la Rendición

Tras la reciente sesión del Concejo Deliberante, el bloque de concejales de La Libertad Avanza expresó su preocupación por la aprobación de la Rendición de Cuentas 2025. Desde el espacio opositor afirmaron que el expediente se convalidó "no porque estuviera correcto, sino simplemente porque el oficialismo cuenta con una mayoría automática".

El eje del reclamo se centra en un rojo financiero que roza los 18 mil millones de pesos. Según los ediles de La Libertad Avanza, "la única respuesta del Departamento Ejecutivo ante este escenario ha sido desviar la responsabilidad hacia el gobierno nacional, sosteniendo el argumento de que el municipio dejó de percibir unos 50 mil millones de pesos en comparación con el año 2023".

"Nada más falaz que dicha afirmación", señalaron desde el bloque libertario. "El Intendente ha construido un relato que solo es creíble para sus fanáticos y que tiene como única finalidad despojarse de la responsabilidad por su ineficiencia e imprudencia en la administración de los recursos de todos los olavarrienses".

Para desarticular el argumento de la "asfixia financiera", desde La Libertad Avanza presentaron un análisis que compara los ingresos totales del municipio de los años 2023 y 2025 en términos reales (ajustados por la inflación del IPC).

Según apuntaron, "los números demuestran que ambos ejercicios económicos están prácticamente empatados, registrando apenas una leve caída del -1,2%, lo que representa una diferencia de 1.564 millones de pesos". En consecuencia, desde la oposición remarcan que "nada explica la existencia de un desequilibrio fiscal cercano a los 18.000 millones de pesos".