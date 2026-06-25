Los trabajadores municipales cobrarán un aumento del 8% en julio

El Sindicato de Trabajadores Municipales informó en la mañana de este jueves sobre un aumento salarial del 8% para los empleados de la comuna.

“La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores de Olavarría informa a sus afiliados y afiliadas que en la jornada del miércoles llegó a un acuerdo paritario con el Departamento Ejecutivo Municipal” dice el comunicado difundido por el gremio que conduce José Stuppia.

Se indicó que el principal punto tratado fue “un incremento salarial del 8%, aplicable sobre la base de junio de 2026”.

Dicho aumento será liquidado y abonado con los haberes del mes de julio.

El sindicato comunicó además que “en la próxima ronda de discusiones paritarias se pondrá en análisis la evolución salarial del primer semestre del año en comparación a la inflación del mismo período”.

“El Municipio se comprometió a avanzar gradualmente en la recuperación de eventuales diferencias que pudieran haberse producido durante dicho período” concluyeron.