El CECO acordó un nuevo aumento para empleados de comercio

Este lunes el Centro de Empleados de Comercio Olavarría (CECO) informó un nuevo acuerdo paritario trimestral para los meses de abril, mayo y junio de 2026.

Indicaron que en el acuerdo celebrado entre la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), se resolvió el incremento de los salarios en un 5%.

El aumento se distribuirá trimestralmente, con un 2% a partir del mes de abril, un 1,5% en mayo y el restante 1,5% desde junio.

En este sentido, sostuvieron que continuarán otorgándose las sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000. De igual manera, se agrega un monto no remunerativo de $20.000 pagaderos en los meses de abril, mayo y junio. Las sumas fijas no remunerativas mencionadas, se incorporan a los básicos en el mes de julio.

El secretario general del gremio mercantil Miguel Santellán destacó que “este acuerdo ratifica la plena vigencia del convenio colectivo 130/75, todas sus cláusulas y aquellas incorporadas o modificadas por acuerdos colectivos posteriores, destacando la validez de los convenios colectivos”.

En este sentido agregó: “el incremento alcanza un 7% teniendo en cuenta las sumas no remunerativas, sabemos que no alcanza, pero no está mal para contener los salarios”.

Desde el CECO explicaron que “estos montos son el sueldo mínimo a abonar, por lo tanto, aquellos empleadores que decidan abonar sueldos por encima de estos mínimos podrán hacerlo”.