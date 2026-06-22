“Leo” Landaburu ganó el Cross Country “EcoArte”

En inmediaciones del Parque Las Acollaradas se desarrolló la 6° edición de la Carrera Cross Country EcoArte organizada Escuela Secundaria N°4 y entre los más de 100 atletas presencias, hubo presencia local y triunfo.

Más de 130 atletas se dieron cita en el Parque Las Acollaradas para vivir una nueva edición de Cross Country, una carrera que une deporte, naturaleza, desafío y comunidad.

La competencia contó con el clásico recorrido que se viene realizando durante las seis ediciones de la carrera por el parque Municipal las Acollaradas y el Campo de Golf sobre una distancia de 12K y la victoria fue para Leonardo Landaburu que además de subirse a lo más alto del podio, ganó una inscripción para la Maratón “Dino Hugo Tinelli”.

Además, entre los presentes también estuvieron varios de los integrantes de la familia Olivera y fue con podios para todos. Mariela Fernández ganó en De 40 a 44 años, Mateo Olivera en De 19 a 24 y Mauricio Olivera en De 45 a 49.