El 10° “Cross de la FIO” para Ortiz y Martín 

Organizado por la Facultad de Ingeniería y la fiscalización del Círculo de Atletas se completó la 10° edición del “Cross de la FIO” con más de 150 participantes.

Atletas de todos los grupos locales completaron, en la fría tarde del sábado, los 5 kilómetros por el Complejo Universitario Olavarría con un fin solidario ya que se reunieron alimentos no perecederos para ser donado a instituciones.

En lo que respecta a resultados en las dos vueltas al circuito, la victoria fue para Diego Ortiz que necesitó 17:16 para ganar.

El olavarriense que había completado la segunda vuelta en segundo lugar, tuvo un buen cierre para llegar ganador y ser escoltado por Diego Arias de Azul con 17:17 y Carlos Devia con 17:39. El Top5 lo completaron Matías Conde y Luciano Sosa.

Por su parte, en Damas, la primera en cruzar el globo de llegada fue Valentina Martín que se impuso de principio a fin y registró un tiempo de 20:15.

Escoltaron a la juvenil atleta, Laura Trumpio con 21:15, Fátima Pesoa con 22:05, Yamila Evaristo y Daniela Ricciardi.