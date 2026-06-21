Espigas y Municipales jugarán la Final de la “Copa Juan Domingo Marinangeli”

El primer certamen del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría jugó las Semifinales y se definieron los equipos qué jugarán por el consagrarse.

Espigas y Municipales ganaron, por distinta vía, y así se transformaron en finalistas del certamen de Primera División.

En el “Pozo Serrano”, Espigas venció a San Martín desde la definición por penales y como fue durante todo el certamen, avanzó de ronda.

Por otro lado, Municipales superó a Embajadores en el Domingo Colasurdo.

Espigas y Municipales definirán la competencia y se asegurará su lugar en el último partido del 2026 en el fútbol olavarriense. Será a un solo encuentro, con programa a definir.

Los resultados:

San Martín 0 – 0 Espigas. Penales 1-4

Embajadores 1 (Lucio Falasco) – 2 (Iván Leal -2-) Municipales