Espigas y Municipales jugarán la Final de la “Copa Juan Domingo Marinangeli” | Infoeme
Domingo 21 de Junio 2026 - 22:55hs
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 - 21 de Junio de 2026 | 22:55

Espigas y Municipales jugarán la Final de la “Copa Juan Domingo Marinangeli”

En la tarde del domingo se definieron los finalistas de la “Copa Juan Domingo Marinangeli”. Municipales y Espigas jugarán la definición.

Foto: Amparo Lamique

El primer certamen del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría jugó las Semifinales y se definieron los equipos qué jugarán por el consagrarse.

 

Espigas y Municipales ganaron, por distinta vía, y así se transformaron en finalistas del certamen de Primera División.

 

En el “Pozo Serrano”, Espigas venció a San Martín desde la definición por penales y como fue durante todo el certamen, avanzó de ronda.

 

Por otro lado, Municipales superó a Embajadores en el Domingo Colasurdo.

 

Espigas y Municipales definirán la competencia y se asegurará su lugar en el último partido del 2026 en el fútbol olavarriense. Será a un solo encuentro, con programa a definir.

 

Los resultados:

San Martín 0 – 0 Espigas. Penales 1-4

Embajadores 1 (Lucio Falasco) – 2 (Iván Leal -2-) Municipales 

 

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