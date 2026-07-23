Fútbol Local: fixture totalmente confirmado para el "Marinangeli"

La Liga de Fútbol de Olavarría dio a conocer, finalmente, todo el fixture del Torneo “Juan Domingo Marinangeli”.
El inicio del Torneo “Juan Domingo Marinangeli” está previsto para el próximo 2 de agosto y será sin la presencia de Recalde, que tenía el derecho adquirido.
En las últimas horas se conoció el fixture completo para los 12 equipos participantes y el primer clásico será en el Buglione Martinese con Racing recibiendo a Estudiantes.
El fixture:
1° Fecha:
Ferro - Colonias y Cerros
Espigas - Loma Negra
El Fortín - San Martín
Embajadores – Municipales
Sierra Chica – Racing
Estudiantes – Hinojo
2° Fecha
Municipales - Ferro
Hinojo - El Fortín
Racing - Estudiantes
Loma Negra - Sierra Chica
Colonias y Cerros - Espigas
San Martín - Embajadores
3° Fecha
Espigas - Ferro
El Fortín - Racing
Embajadores - Hinojo
Sierra Chica - Colonias y Cerros
Estudiantes - Loma Negra
San Martín - Municipales
4° Fecha
Municipales - Espigas
Ferro - Sierra Chica
Hinojo - San Martín
Racing - Embajadores
Loma Negra - El Fortín
Colonias y Cerros - Estudiantes
5° Fecha
Hinojo - Municipales
El Fortín - Colonias y Cerros
Embajadores - Loma Negra
Sierra Chica - Espigas
Estudiantes - Ferro
San Martín - Racing
6° Fecha
Municipales - Sierra Chica
Ferro - El Fortín
Espigas - Estudiantes
Racing - Hinojo
Loma Negra - San Martín
Colonias y Cerros - Embajadores
7° Fecha
Hinojo - Loma Negra
El Fortín - Espigas
Racing - Municipales
Embajadores - Ferro
Estudiantes - Sierra Chica
San Martín - Colonias y Cerros
8° Fecha
Municipales - Estudiantes
Ferro - San Martín
Espigas - Embajadores
Loma Negra - Racing
Sierra Chica - El Fortín
Colonias y Cerros - Hinojo
9° Fecha
Hinojo - Ferro C. Sud
El Fortín - Estudiantes
Racing - Colonias y Cerros
Loma Negra - Municipales
Embajadores - Sierra Chica
San Martín - Espigas
10° Fecha
Ferro - Racing
Espigas - Hinojo
El Fortín - Municipales
Sierra Chica - San Martín
Colonias y Cerros - Loma Negra
Estudiantes - Embajadores
11° Fecha
Municipales - Colonias y Cerros
Hinojo - Sierra Chica
Racing - Espigas
Loma Negra - Ferro
Embajadores - El Fortín
San Martín – Estudiantes
Fuente: prensa LFO