Fútbol Local: fixture totalmente confirmado para el "Marinangeli" | Infoeme
Jueves 23 de Julio 2026 - 22:07hs
10°
Jueves 23 de Julio 2026 - 22:07hs
Olavarría
10°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Local
 - 23 de Julio de 2026 | 18:43

Fútbol Local: fixture totalmente confirmado para el "Marinangeli"

Luego de darse a conocer la fecha inaugural del Torneo “Juan Domingo Marinangeli”, se oficializó toda la competencia.

La Liga de Fútbol de Olavarría dio a conocer, finalmente, todo el fixture del Torneo “Juan Domingo Marinangeli”.

 

El inicio del Torneo “Juan Domingo Marinangeli” está previsto para el próximo 2 de agosto y será sin la presencia de Recalde, que tenía el derecho adquirido.

 

En las últimas horas se conoció el fixture completo para los 12 equipos participantes y el primer clásico será en el Buglione Martinese con Racing recibiendo a Estudiantes.

 

El fixture:

1° Fecha:

Ferro - Colonias y Cerros

Espigas - Loma Negra

El Fortín - San Martín

Embajadores – Municipales

Sierra Chica – Racing

Estudiantes – Hinojo

 

2° Fecha

Municipales - Ferro

Hinojo - El Fortín

Racing - Estudiantes

Loma Negra - Sierra Chica

Colonias y Cerros - Espigas

San Martín - Embajadores

 

3° Fecha

Espigas - Ferro

El Fortín - Racing

Embajadores - Hinojo

Sierra Chica - Colonias y Cerros

Estudiantes - Loma Negra

San Martín - Municipales

 

4° Fecha

Municipales - Espigas

Ferro - Sierra Chica

Hinojo - San Martín

Racing - Embajadores

Loma Negra - El Fortín

Colonias y Cerros - Estudiantes

 

5° Fecha

Hinojo - Municipales

El Fortín - Colonias y Cerros

Embajadores - Loma Negra

Sierra Chica - Espigas

Estudiantes - Ferro

San Martín - Racing

 

6° Fecha

Municipales - Sierra Chica

Ferro - El Fortín

Espigas - Estudiantes

Racing - Hinojo

Loma Negra - San Martín

Colonias y Cerros - Embajadores

 

7° Fecha

Hinojo - Loma Negra

El Fortín - Espigas

Racing - Municipales

Embajadores - Ferro

Estudiantes - Sierra Chica

San Martín - Colonias y Cerros

 

8° Fecha

Municipales - Estudiantes

Ferro - San Martín

Espigas - Embajadores

Loma Negra - Racing

Sierra Chica - El Fortín

Colonias y Cerros - Hinojo

 

9° Fecha

Hinojo - Ferro C. Sud

El Fortín - Estudiantes

Racing - Colonias y Cerros

Loma Negra - Municipales

Embajadores - Sierra Chica

San Martín - Espigas

 

10° Fecha

Ferro - Racing

Espigas - Hinojo

El Fortín - Municipales

Sierra Chica - San Martín

Colonias y Cerros - Loma Negra

Estudiantes - Embajadores

 

11° Fecha

Municipales - Colonias y Cerros

Hinojo - Sierra Chica

Racing - Espigas

Loma Negra - Ferro

Embajadores - El Fortín

San Martín – Estudiantes

 

Fuente: prensa LFO

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME