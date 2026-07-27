Estudiantes y Loma Negra confirmaron refuerzos

Estudiantes y Loma Negra dieron a conocer las caras nuevas que se sumaron a los planteles de cara a las venideras competencias.

El “Bataraz” confirmó el regreso de Franco Vignale y es el primer refuerzo del equipo dirigido por Mauricio Peralta de cara al Torneo Regional Amateur 2026 y al Torneo Oficial “Juan Domingo Marinangelli”.

El mediocampista ofensivo de surgido en River y con último paso por Alumni Azuleño volverá al club donde ya jugó en el 2023.

Loma Negra, por su parte, espera por la confirmación en el certamen organizado por el Consejo Federal tras solicitar la invitación y mientras tanto aseguró varias caras nuevas de cara al estreno del venidero 2 de agosto en la competencia organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría.

Jugarán en el “Celeste”, que además sumó a Luis Alberto Barbieri como entrenador de arqueros, Pedro Ibalo, Braian Tello, Braian Luna, Valentín Saloiña y Braian Palacios.