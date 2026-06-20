Liga Pre-Federal: el “Bata” cerró la Fase Regular con derrota

En Mar del Plata, y por la décima y última fecha de la Fase Regular del certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet, Estudiantes sumó una nueva caída.

El “Bataraz” cayó 86 a 39 ante Quilmes, líder de la competencia y clasificado número uno de la etapa regular.

En el conjunto “albinegro”, Morena Lemma volvió a destacarse con una sólida actuación, siendo la máxima anotadora y rebotera del equipo con 10 puntos y 10 rebotes. Por su parte, María Emilia Rojas disputó los 40 minutos del encuentro y aportó una planilla muy completa con 8 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias.

Las dirigidas por Ramiro Bou sumaron su 9° derrota en el certamen que otorga dos plazas para la Liga Nacional Femenina y jugará la Reclasificación ante 9 de Julio de Bahía Blanca en una serie al mejor de tres partidos con formato 1-2. El primer encuentro se disputará en Olavarría, mientras que el segundo y un eventual tercer juego tendrán como escenario la ciudad bahiense.

Síntesis Quilmes – Estudiantes:

Estadio: Quilmes

Árbitros:

Quilmes (86): Barrionuevo (4), García Dufy (15), López Armaretti (6), Sancisi (25), Merino (12) -FI- Rovere (2), Constante (0), Salinas (6), Lorenzo (8), Kloster (2), Marchioni (4), Leoni (2). DT- Daiana Di Benedetto

Estudiantes (39): Castañares, T. (7), Lemma (10), Vendeirinho (2), Mereles (0), Rojas (8) -FI- Requena (0), Barrera (4), Castañares, G. (8), Baldi (0). DT- Ramiro Bou

Parciales: 25 – 10; 52 – 18; 68 – 35 y 86 – 39

Fuente: Prensa CAE