Handball: la “Copa Olavarría” tiene Semifinales confirmadas

La competencia organizada por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría que cumple con su segunda edición completó la Fase de Grupos y se definieron los semifinalistas.

El pasado domingo, y luego de algunos cotejos adelantados se terminaron de definir las posiciones tras los enfrentamientos de todos contra todos y quedaron confirmados los cruces de Play-Off.

Las Semifinales tendrán lugar el próximo 5 de julio luego de cerrar la Fase Regular en el gimnasio de Unicen.

En Semifinales, Toras enfrentará a Estudiantes y Racing a Atlético Tapalqué en la rama femenina, mientras que, en caballeros, Atlético Tapalqué jugará vs Athomicos y Manguera vs Universitario.

Los resultados:

Femenino

Atlético Tapalqué 29 – 8 CEF N°35

Atlético Tapalqué 27 – 12 Toras

Racing 30 – 8 CEF N°35

Masculino

Atlético Tapalqué 25 – 20 Athomicos

Atlético Tapalqué 27 – 19 Universitario