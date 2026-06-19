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 - 19 de Junio de 2026 | 17:25

Handball: la “Copa Olavarría” tiene Semifinales confirmadas

En el transcurso de la última semana se completó la Fase Regular de una nueva edición de la “Copa Ciudad de Olavarría”.

La competencia organizada por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría que cumple con su segunda edición completó la Fase de Grupos y se definieron los semifinalistas.

 

El pasado domingo, y luego de algunos cotejos adelantados se terminaron de definir las posiciones tras los enfrentamientos de todos contra todos y quedaron confirmados los cruces de Play-Off.

 

Las Semifinales tendrán lugar el próximo 5 de julio luego de cerrar la Fase Regular en el gimnasio de Unicen.

 

En Semifinales, Toras enfrentará a Estudiantes y Racing a Atlético Tapalqué en la rama femenina, mientras que, en caballeros, Atlético Tapalqué jugará vs Athomicos y Manguera vs Universitario.

 

Los resultados:

Femenino

Atlético Tapalqué 29 – 8 CEF N°35

Atlético Tapalqué 27 – 12 Toras

Racing 30 – 8 CEF N°35

Masculino

Atlético Tapalqué 25 – 20 Athomicos

Atlético Tapalqué 27 – 19 Universitario

 

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