Handball: “finde” de muchas victorias para el “Bataraz”

En el Macrogimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes fue local en la continuidad del Torneo Apertura que organiza la Asociación Amiga del Balonmano.
En la jornada del pasado sábado, los equipos del “Bata” recibieron a Roque Pérez y completaron una destacada jornada con triunfos en todas las categorías que tuvieron actividad.
Luego, el pasado domingo, Estudiantes recibió a Bonifacia de Los Toldos en una extensa jornada donde sumó 8 triunfos y 2 derrotas.
Los resultados:
Sábado
Cadetes A Masculino: CAE 46-13 Roque Pérez
Menores Femenino: CAE 36-18 Roque Pérez
Juveniles Masculino: CAE 57-35 Roque Pérez
Cadetes B Masculino: CAE 36-26 Roque Pérez
Primera Masculino: CAE 36-32 Roque Pérez
Domingo
Infantiles Femenino: CAE 2-1 Bonifacia
Infantiles Masculino: CAE 3-0 Bonifacia
Alevines Masculino: CAE 27-12 Bonifacia
Alevines Femenino: CAE 23-15 Bonifacia
Cadetes B Masculino: CAE 23-29 Bonifacia
Menores Femenino: CAE 28-34 Bonifacia
Menores Masculino: CAE 39-28 Bonifacia
Juveniles Masculino: CAE 38-36 Bonifacia
Cadetes Femenino: CAE 39-27 Bonifacia
Cadetes A Masculino: CAE 32-27 Bonifacia
Fuente: prensa CAE