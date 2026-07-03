Handball: “finde” de muchas victorias para el “Bataraz”

En el Macrogimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes fue local en la continuidad del Torneo Apertura que organiza la Asociación Amiga del Balonmano.

En la jornada del pasado sábado, los equipos del “Bata” recibieron a Roque Pérez y completaron una destacada jornada con triunfos en todas las categorías que tuvieron actividad.

Luego, el pasado domingo, Estudiantes recibió a Bonifacia de Los Toldos en una extensa jornada donde sumó 8 triunfos y 2 derrotas.

Los resultados:

Sábado

Cadetes A Masculino: CAE 46-13 Roque Pérez

Menores Femenino: CAE 36-18 Roque Pérez

Juveniles Masculino: CAE 57-35 Roque Pérez

Cadetes B Masculino: CAE 36-26 Roque Pérez

Primera Masculino: CAE 36-32 Roque Pérez

Domingo

Infantiles Femenino: CAE 2-1 Bonifacia

Infantiles Masculino: CAE 3-0 Bonifacia

Alevines Masculino: CAE 27-12 Bonifacia

Alevines Femenino: CAE 23-15 Bonifacia

Cadetes B Masculino: CAE 23-29 Bonifacia

Menores Femenino: CAE 28-34 Bonifacia

Menores Masculino: CAE 39-28 Bonifacia

Juveniles Masculino: CAE 38-36 Bonifacia

Cadetes Femenino: CAE 39-27 Bonifacia

Cadetes A Masculino: CAE 32-27 Bonifacia

Fuente: prensa CAE