Patín Artístico: las olavarrienses se lucieron en Cipolletti

Representantes de diferentes entidades olavarrienses viajaron a Cipolletti para participar del Nacional Clausura Divisional B y se lucieron con sus presentaciones.

Morena Aller, del Club Social y Deportivo Loma Negra se consagró subcampeona de la Copa Clausura B y aseguró su clasificación al Nacional de la categoría que se disputará en setiembre en San Juan.

En representación de Racing estuvieron Mía Vitale, Ginna Bellinzoni y Milena Bulacio en compañía de la entrenadora Luz Kramer y todas estarán en la cita nacional en su primer torneo nacional.

Mía Vitale se consagró Campeona Nacional en la categoría Promocional B Junior y Milena Bulacio se coronó Campeona Nacional en la categoría Promocional B Cadete. Ginna Bellinzoni obtuvo el Subcampeonato Nacional en la categoría Promocional B Junior.

Por último, por Estudiantes viajaron a Río Negro Giuliana Áquila, Agustina Melffi, Ámbar Albertelli y Lucía Mata con la profesora Mariana Espil y lograron dos clasificaciones al Nacional Absoluto.

Las clasificaciones a la máxima competencia del patín artístico nacional fueron para Agustina Melffi, quien finalizó tercera en la categoría Promocional Juvenil, disciplina Escuela y para Giuliana Áquila que finalizó séptima en Primera B Junior, disciplina Escuela y también obtuvo el tercer puesto en Libre.

Para Ámbar Albertelli y Lucía Mata fue su debut en un certamen nacional.