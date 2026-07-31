Terminó la 13° edición de la “Copa de Invierno CAE”

La 13° edición de la “Copa de Invierno del Club Atlético Estudiantes” organizado por el Departamento de Fútbol Menor llegó a su fin luego de cuatro jornadas a puro fútbol.

La tradicional competencia de invierno contó con la participación récord de 17 clubes de diferentes ciudades de la región, más de 40 equipos.

Las categorías 2012 y 2014 disputaron una intensa Fase de Grupos que dio paso a las instancias decisivas en unas últimas jornadas que sufrieron modificaciones debido al pronóstico desfavorable.

Durante el jueves se disputaron los cuartos de final, las semifinales y las finales, permitiendo completar toda la programación prevista y coronar a los campeones de ambas categorías y de las Copas de Oro y Plata.

En la categoría 2012, Piazza se quedó con el título tras igualar 0-0 ante Racing y vencer 3-2 en la definición por penales y Ferro levantó la Copa de Plata tras empatar 0-0 frente a Alumni e imponerse 4-3 en los penales.

En la Copa de Oro de la categoría 2014 tuvo como campeón a Embajadores, que se impuso 2 a 0 ante Fortín Azul en la final y en la Copa de Plata, Racing se consagró campeón luego de superar 1-0 a Loma Negra.

Fuente: Prensa CAE