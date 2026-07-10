Terminó otra edición de la “Copa Olavarría de Handball”

La competencia organizada desde la Subsecretaría de Deportes, en conjunto con clubes y deportistas locales concluyó con la disputa de las Finales en el Macrogimnasio del Parque Guerrero.

El “Final Four”, en ambas categorías, se disputó de manera íntegra en el Macrogimnasio del Club Atlético Estudiantes, con un programa de partidos que se inició en horas del mediodía y se prolongó hasta la noche.

En mujeres la victoria correspondió a Toras, que derrotó en la final a Racing por 28 a 18 y en la rama masculino se consagró Mangueras FC, que venció a Athomicos en un ajustado 28 a 25.

La Copa “Ciudad de Olavarría” se disputa con la particularidad de concentrar en una misma sede la disputa de las distintas fechas, con el objetivo de centralizar la actividad y permitir de esa manera que sean más las personas que puedan compartir el evento y poder acompañar a familiares y amigos.

Fuente: Prensa Municipal