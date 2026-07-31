Infoeme es el sitio de noticias más visitado de Olavarría y la zona

Después de mucho tiempo se realizó en Olavarría un estudio de consumos mediáticos con la intención de conocer cómo se informan y qué medios eligen los vecinos de la Ciudad y las localidades.

La investigación se concretó en la segunda quincena de junio y alcanzó a mujeres y hombres mayores de 16 años, bajo la dirección de Luis María Mosquera.

El relevamiento arrojó que el más consultado entre los sitios de noticias es Infoeme con un 40,3% del total de las menciones.

El segundo lugar es ocupado por Canal Verte con el 34,3% del total, sin embargo, este medio alcanza el primer puesto en las preferencias cuando se analiza el público más joven, en la franja de 16 a 33 años.

El informe consultó el por qué de la elección del medio para informarse. En el caso de Infoeme, se valora “la inmediatez, la variedad de noticias, la información local y la buena información”.

También se indagó en la valoración del medio de comunicación, tomando un parámetro del 1 al 10, para Infoeme se destacó “la credibilidad”, “la variedad de temas” y “la inmediatez”.

El núcleo de lectores fidelizados de Infoeme es real y medible. Entre la audiencia que está dentro y fuera de Olavarría son 60 mil los lectores que consultan el sitio con una regularidad de, al menos, dos veces por semana.

A su vez, la penetración local del medio se considera alta: con base referencial en el censo 2022 (112 mil habitantes) el núcleo fidelizado llega al 25,5%, siendo esto un ratio “muy destacable” para un medio hiperlocal.

La audiencia adulta de Infoeme está consolidada. El 81% de los lectores fidelizados tiene en promedio 45 años o más, perfil compatible con el consumo tradicional de medios regionales.

El engagement (conexión con el contenido) es considerado “premium” dado que los lectores promedian 5,2 minutos por sesión.

Detrás de los dos medios más importantes, siempre en la consulta sobre portales de noticias, se ubican El Popularhoy (7,3%), En Línea Noticias (6,3%) y Radio Olavarría (4,3%).

Si se analizan las casi 500 respuestas de los consultados, se observa que, más del 50% optan por informarse a través de medios de comunicación electrónicos (web, redes sociales y streaming) mientras que un poco más del 25% elige la radio como medio favorito.

Precisamente en el segmento radial el porcentaje mayor de los entrevistados reveló no escuchar ninguna radio local, en segundo término, se ubica Radio Olavarría (AM), seguida de Radio M (103.9), la 90 (90.7), Estudio Rock (radio digital) y luego, reflejando casi un empate técnico, están las FM 103.1, 99.9 y 102.3.

La comunicación es cada vez más virtual y en ese mundo mediático las redes sociales son el lugar donde la gente va a informarse sobre la realidad local. Facebook e Instagram son las más populares ya que entre 7 y 8 de cada 10 personas las utilizan siempre o casi siempre.

En retroceso permanente, pero aún presente en los consumidores de noticias de mayor edad, el periódico en papel, que en Olavarría produce Verte, aparece como una opción para el 2% de los consultados que “siempre” lo compran. La cifra sube a 19% de los que lo consumen “a veces”.