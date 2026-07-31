Mediación judicial en caso de maltrato animal

Esta semana, la Oficina de resolución alternativa de conflictos dependiente de la Fiscalía departamental de Azul intervino en un caso por maltrato animal.

La denuncia la había realizado Agustina Carrasco, referente de ´Rescates Serendipia´ después de tomar conocimiento que una conductora de un vehículo había atropellado un perro ocasionándole fracturas múltiples y, después de recogerlo por la insistencia de los vecinos que presenciaron el hecho, lo dejara abandonado en el basural de Avellaneda y Circunvalación.

En diálogo con este medio, Agustina explicó que el hecho ocurrió en febrero y que se enteró de la situación a través de las redes sociales. Luego, los integrantes del ´Galpón de los rescatados´ se hicieron cargo de Rocco.

"A la tarde logramos llegar a esta persona y después de que se supo su identidad, habló con la veterinaria y los chicos para hacerse cargo de los gastos", detalló.

"Nuestro objetivo de hacer la denuncia es concientizar de que hay situaciones que pueden pasar, porque con la cantidad de animales que hay en la calle lamentablemente te puede pasar, pero lo importante es lo que hace uno después", aclaró.

Consultada sobre el procedimiento que siguieron, puntualizó que fueron a la Fiscalía con las pruebas, testigos e incluso se pidieron las imágenes de las cámaras del Municipio.

"Se comenzó el procedimiento y en julio tuvimos la novedad de que habíamos llegado a una etapa de mediación", explicó.

Se propuso en esta instancia una compensación del acto de abandono del animal mediante una compra de 9 bolsas de alimento de 15 kg que fueron entregadas a la asociación protectora Apoaa (Asociación Protectora Olavarría del Animal Abandonado).

Agustina relató que Rocco en aquel momento era un cachorro y que tras ser atendido por veterinarios logró recuperarse, pero después falleció por otras circunstancias.

La proteccionista indicó además que "hay muchos casos de maltrato animal en la ciudad y también mucha gente sin saber qué hacer".

Detalló que los vecinos se pueden comunicar al número al 147 para generar las denuncias y en esas situaciones intervendrá luego el Municipio, a través de distintas áreas como puede ser Protección Ciudadana o Bromatología.

Agregó que también se puede hacer la denuncia en la sede de Fiscalía y que en cualquier comisaría tienen que tomar la denuncia en el marco de la ley 14.346 que penaliza el maltrato animal.

"Nosotros como ´Rescates Serendipia´ tratamos de llevar un mensaje y es que todos podemos hacer algo. Muchas veces la gente pide que llamen a las rescatistas pero nosotros somos personas comunes y corrientes que decidimos involucrarnos", finalizó.

