Tragedia en la Ruta 3: un muerto y un menor en estado crítico tras un choque frontal

La Ruta Nacional 3 volvió a cobrarse una vida. Esta vez, en el marco de un trágico siniestro vial registrado durante la tarde de este jueves en el kilómetro 183, en cercanías de Las Flores.



Allí colisionaron de manera frontal un automóvil Peugeot 307 y una camioneta Volkswagen Amarok.



Como consecuencia del violento impacto falleció Fernando Gismondi, quien conducía el vehículo de menor porte y viajaba con su familia.



Los otros tres ocupantes del Peugeot, todos domiciliados en Bahía Blanca, fueron trasladados al Hospital Zonal General Las Flores. Se trata de Romina Chiquette, de 43 años, y dos menores de 9 y 11 años. Según se informó, uno de los niños permanece en estado crítico y debió ser derivado en helicóptero al Hospital Materno Infantil, mientras que los demás continúan bajo atención médica.



La Volkswagen Amarok era conducida por un joven de apellido Forti, de unos 18 años y domiciliado en la ciudad de Las Flores, quien resultó ileso y no requirió asistencia médica.



En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Vial, personal del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) y equipos de emergencia, que realizaron las tareas de rescate y asistencia.



Como consecuencia del operativo, el tránsito sobre la Ruta Nacional 3 permaneció inicialmente interrumpido y luego fue habilitado de manera asistida, mientras se llevaban adelante las pericias para determinar las causas del choque.



La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes, que buscan establecer la mecánica del trágico siniestro. (Con información de Noticias Las Flores y Noticias de Azul)

