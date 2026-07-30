RAFAEL MARIO ZANAZZI (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 29 de julio de 2026 a los 76 años. Su esposa Elisa Maroa; sus hijos María Paola y María Natalia; hijo político Pablo Guillermo Schepis; sus nietos Michael, Joana, Anabel, María Belen y Sofia; su bisnieto Ciro; su nieta política Thalia; y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", la sala se habilita a partir de las 8. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves 30/7/2026 a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio 10 de Junio, nacido en General La Madrid. Jubilado