Alerta amarilla por tormentas para este viernes

Tal como se anticipó, este viernes vendrá con lluvias y tormentas severas, las cuales activaron una alerta amarilla del Servicio Meteorológico.

Según informó el ente nacional, impactará en gran parte del territorio nacional y en casi toda la provincia de Buenos Aires para dar cierre al mes de julio.

En el caso de Olavarría y la región, durante la mañana y la tarde de este viernes (entre las 6 y las 18:00, aproximadamente) el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas.

Las mismas pueden estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Con respecto a la temperatura, Olavarría transitará una jornada con una mínima de 9 grados y una máxima de 17ºC.