Alerta amarilla por tormentas para este viernes | Infoeme
Jueves 30 de Julio 2026 - 12:32hs
12°
Jueves 30 de Julio 2026 - 12:32hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  informacion-general
 - 30 de Julio de 2026 | 10:10

Alerta amarilla por tormentas para este viernes

Rige para la mañana y la tarde y anticipa tormentas de variada intensidad, mientras que las lluvias se mantendrán durante toda la jornada para dar cierre al mes de julio. 

 

Tal como se anticipó, este viernes vendrá con lluvias y tormentas severas, las cuales activaron una alerta amarilla del Servicio Meteorológico.

 

Según informó el ente nacional, impactará en gran parte del territorio nacional y en casi toda la provincia de Buenos Aires para dar cierre al mes de julio.

 

En el caso de Olavarría y la región, durante la mañana y la tarde de este viernes (entre las 6 y las 18:00, aproximadamente) el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas.

 

Las mismas pueden estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica.

 

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

 

Con respecto a la temperatura, Olavarría transitará una jornada con una mínima de 9 grados y una máxima de 17ºC.

 

 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME