Amenazó a dos personas con una escopeta y fue aprehendido



Este viernes por la madrugada, personal del Comando de Patrulla acudió a un domicilio ubicado en Grimaldi al 800 tras un llamado al 911. Según los denunciantes, un hombre habría amenazado a dos personas desde una moto, exhibiendo un arma de fuego.



El personal policial aprehendió al hombre de 32 años, autor de las amenazas y secuestro una moto Bajaj y un arma tipo escopeta recortada, calibre 32.



Fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera donde permanece alojado. Interviene la UFI Nº 5 en la causa caratulada como Amenazas Agravadas.

