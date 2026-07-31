Policiales

Amenazó a dos personas con una escopeta y fue aprehendido

El hombre de 32 años fue interceptado en Grimaldi al 800. Había realizado las intimidaciones desde una motocicleta. Fue trasladado a la Comisaría Segunda donde quedó alojado.

Viernes, 31 de julio de 2026 a las 14:15

Por Redacción


Este viernes por la madrugada, personal del Comando de Patrulla acudió a un domicilio ubicado en Grimaldi al 800 tras un llamado al 911. Según los denunciantes, un hombre habría amenazado a dos personas desde una moto, exhibiendo un arma de fuego.

 
El personal policial aprehendió al hombre de 32 años, autor de las amenazas y secuestro una moto Bajaj y un arma tipo escopeta recortada, calibre 32. 

 


Fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera donde permanece alojado. Interviene la UFI Nº 5 en la causa caratulada como Amenazas Agravadas.
 

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