Racing inaugura el esperado natatorio cubierto

Luego de una larga espera, Racing finalmente vivirá la inauguración de su pileta cubierta y será el venidero viernes a las 19:00 hs.

Una de las obras más importantes de su historia está ubicado en la esquina de Colón y Cerrito y cuenta con una piscina semiolímpica de 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho, además de modernas instalaciones.

Los primeros movimientos de obra comenzaron hace algunos años, en plena pandemia, cuando un gran pozo a un costado del gimnasio despertaba la ilusión de los socios y vecinos.

Desde la institución destacaron que el nuevo complejo fue diseñado para recibir a toda la familia y convertirse en un punto de encuentro para el deporte y la recreación.

"Después de tanta espera, esfuerzo y trabajo, llegó el momento de abrir las puertas de un espacio que marcará un antes y un después para Racing y para toda la comunidad de Olavarría. Este natatorio nace para ser mucho más que una pileta. Será un lugar donde chicos aprenderán a nadar, familias compartirán momentos, deportistas se superarán y muchas historias comenzarán a escribirse", expresó el club a través de sus redes sociales.

Fuente: prensa RAC