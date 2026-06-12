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 - 12 de Junio de 2026 | 14:46

Handball: la “Copa Ciudad de Olavarría” tuvo adelantos

La “Copa Ciudad de Olavarría” se acerca a las instancias de definiciones y en las últimas horas, comenzó la disputa de la última fecha.

En el Macrogimnasio del Club Estudiantes inició la última fecha de la Fase Regular de la competencia que organiza la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría.

 

Dos cotejos dieron inicio a la última jornada de la serie regular que completará la programación en la jornada del venidero domingo.

 

En los cotejos adelantados jugaron los planteles masculinos y femeninos de Estudiantes

 

Los resultados:

Femenino:

Estudiantes 19 – 35 Toras

Masculino:

Estudiantes 28 – 32 Athomicos 

 

Fuente: Prensa Municipal 

 

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