Handball: la “Copa Ciudad de Olavarría” tuvo adelantos

En el Macrogimnasio del Club Estudiantes inició la última fecha de la Fase Regular de la competencia que organiza la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría.

Dos cotejos dieron inicio a la última jornada de la serie regular que completará la programación en la jornada del venidero domingo.

En los cotejos adelantados jugaron los planteles masculinos y femeninos de Estudiantes

Los resultados:

Femenino:

Estudiantes 19 – 35 Toras

Masculino:

Estudiantes 28 – 32 Athomicos

Fuente: Prensa Municipal