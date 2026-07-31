Se suspenden las actividades recreativas programadas para este viernes

El Municipio informó que todas las actividades recreativas y culturales programadas para este viernes 31 de julio, en el marco del calendario “Olavarría en Vacaciones de Invierno”, han sido suspendidas con motivo de la vigencia de un alerta “amarillo” por tormentas, que en las últimas horas ha sido emitido desde el Servicio Meteorológico Nacional.

La medida fue adoptada con el objetivo evitar traslados innecesarios y reducir la circulación durante el período en el que se prevén condiciones meteorológicas adversas, acompañando las recomendaciones emitidas por los organismos competentes.

En ese sentido, se recuerda el pedido también de no sacar la basura y/o arrojar residuos en sectores no habilitados para tal fin. Se insiste en evitar conductas o acciones que puedan impedir el normal escurrimiento y circulación de agua.

A la par, se solicita mantenerse informado/a por canales oficiales.

De acuerdo a lo detallado desde el Servicio Meteorológico Nacional, el centro de la provincia será afectado por “tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual”.