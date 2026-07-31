La comunidad movilizada para ayudar a Evelyn Viola



Familiares y amigos de Evelyn Viola, la olavarriense de 29 años que el año pasado protagonizó un siniestro vial que cambió su vida, lanzaron una campaña por redes sociales para conseguir una silla de ruedas que le permita a la joven continuar con su rehabilitación. A la par, organizan una feria de ropa para ayudar, con el dinero recaudado, a costear los gastos de su tratamiento.



El violento choque ocurrió el 6 de junio de 2025 en la avenida Emiliozzi. El vehículo que manejaba Evelyn, un Peugeot 208 negro, se despistó e impactó contra una columna de tendido eléctrico en la zona del ex matadero municipal donde hoy funciona el Centro Deportivo y Recreativo Diego Maradona.



Esa noche la joven fue retirada del vehículo por los bomberos y trasladada de urgencia al Hospital Municipal. A raíz de las graves heridas que sufrió se dispuso luego su derivación a un centro de salud de alta complejidad en el Gran Buenos Aires.



Allí comenzó un largo camino que al día de hoy continúa con terapias y rehabilitación, con el acompañamiento de su familia, para que Evelyn se recupere y tenga una mejor calidad de vida.



Lo urgente, la silla de ruedas



“Como muchos saben, Eve continúa día a día con su rehabilitación y hoy estamos necesitando conseguir una silla de ruedas adecuada para ella, que le permita estar cómoda, segura y continuar con sus actividades y tratamientos” dice el posteo replicado en redes sociales junto con la imagen ilustrativa que acompaña esta nota.







Y continúa: “por eso recurrimos a ustedes. Si alguien tiene una silla que pueda donar, prestar, vender, o conoce a alguna persona, institución o empresa que pueda ayudarnos a conseguirla, les agradeceríamos muchísimo que se comuniquen con nosotros”.



Por otro lado, se difundió la realización de una feria de ropa a muy bajos precios, con prendas desde mil pesos. Todo lo recaudado será destinado a terapias, insumos, silla de ruedas, traslados y todo lo que Evelyn necesita para seguir adelante. Mediante los mismos canales de difusión (Facebook e Instagram) se darán a conocer más detalles de esta acción solidaria.

