Handball: Tiro Federal y Municef, los campeones del Nacional

Durante tres jornadas y teniendo como sede principal al Club Atlético Estudiantes, se completó el Torneo Nacional Fase 1 de Menores.

En la jornada del último domingo y tras tres días de intensa actividad, se completó la competencia nacional que reunió a equipos de distintos puntos de la región en busca de la clasificación al Nacional C.

Tras una intensa programación de partidos disputados entre el Macrogimnasio y la subsede del CEF San Antonio, el certamen tuvo su jornada de definiciones íntegramente en Estudiantes, donde se conocieron los campeones de ambas ramas y los equipos que lograron el gran objetivo de obtener la plaza para la próxima instancia nacional.

En la rama masculina, el título quedó en manos de Tiro Federal de Bahía Blanca, que se impuso por 28 a 20 frente a Municef de Bolívar en una final de alto nivel y se quedó con el campeonato. El tercer puesto fue para Atlético Tapalqué, que derrotó a Independiente de Chivilcoy por 46 a 33 en un encuentro con gran producción ofensiva de ambos elencos.

Por el lado femenino, Municef coronó un gran torneo al vencer en la final a Alsina de Chivilcoy por 32 a 23, logrando así el campeonato y la clasificación al Nacional C. El tercer lugar quedó para Estudiantes Unidos de Pehuajó, que superó a Estudiantes de Olavarría por 36 a 16.

Además de los títulos colectivos, el certamen reconoció a las principales figuras de la competencia. En la rama masculina, el máximo goleador fue Lázaro López, de Atlético Tapalqué. Por su parte, Santiago Lucero, de Tiro Federal, fue elegido como el Jugador Más Valioso de la final, mientras que Owen Buo, también del conjunto bahiense, fue reconocido como el mejor arquero.

En la rama femenina, Juana Marsol, de Municef, fue distinguida como goleadora y Jugadora Más Valiosa de la final, mientras que Luz Urigoyra, también de Municef, recibió el premio a la mejor arquera.

Gran trabajo realizado por el staff de handball del Club Atlético Estudiantes que organizó la competencia y ofreció un evento de primer nivel.

Fuente: Prensa CAE