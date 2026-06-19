Cruces de “Semis” confirmados para la “Copa Marinangeli” | Infoeme
Viernes 19 de Junio 2026 - 15:37hs
12°
Viernes 19 de Junio 2026 - 15:37hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Local
 - 19 de Junio de 2026 | 10:30

Cruces de “Semis” confirmados para la “Copa Marinangeli”

Luego de concluida la llave de Cuartos de Final, avanza la “Copa Juan Domingo Marinangeli” y se definieron horarios y escenarios para las Semifinales.

Foto: Fabián Casanella

Embajadores, Espigas, Municipales y San Martín coordinaron la disputa de las semifinales del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

 

En las últimas horas, San Martín fue el ganador del sorteo y por eso su encuentro ante Espigas se jugará en el “Pozo Serrano” el venidero domingo desde las 15:00 hs.

 

Por otro lado, Embajadores y Municipales, de común acuerdo, definieron hacerlo en escenario neutral. De esta forma, se presentarán en el estadio de Ferro Carril Sud en idéntico día y horario.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME