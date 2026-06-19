Cruces de “Semis” confirmados para la “Copa Marinangeli”

Embajadores, Espigas, Municipales y San Martín coordinaron la disputa de las semifinales del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

En las últimas horas, San Martín fue el ganador del sorteo y por eso su encuentro ante Espigas se jugará en el “Pozo Serrano” el venidero domingo desde las 15:00 hs.

Por otro lado, Embajadores y Municipales, de común acuerdo, definieron hacerlo en escenario neutral. De esta forma, se presentarán en el estadio de Ferro Carril Sud en idéntico día y horario.