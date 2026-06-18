Torneo Interligas: los finalistas se conocerán el domingo | Infoeme
Jueves 18 de Junio 2026 - 18:26hs
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Olavarría
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 - 18 de Junio de 2026 | 17:43

Torneo Interligas: los finalistas se conocerán el domingo

Quedó definido el cronograma para la continuidad del Torneo Unión Regional Deportiva y los finalistas de la temporada 2026 se conocerán en el atardecer del domingo.

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida definió día y hora para la disputa de los últimos 90 minutos de la Semifinales.

 

El próximo domingo se jugarán los dos encuentros de vuelta de las semifinales con lo cual quedarán establecidos los finalistas de la competencia, tanto en Sub21 como en Primera División.

 

La programación:

Domingo

En Primera División:

15:00 hs.: El Fortín vs. Estudiantes 

15:00 hs.: Balonpié vs. Racing 

 

En Sub21:

15:00 hs.: Boca vs. Juventud

18:00 hs.: El Fortín vs. Embajadores 

 

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