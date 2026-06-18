Le pegó a un hombre para robarle el celular y terminó aprehendido

Un joven de 20 años fue aprehendido este miércoles luego de golpear a una persona y robarle su celular.

El episodio ocurrió en Perú al 4000. Allí el ladrón “le propinó un golpe de puño a otro ciudadano y le sustrajo el celular” en la vía pública.

Alertado de la situación, el personal policial lo interceptó en la vía pública y, al requisarlo, encontró el teléfono marca Samsung en uno de los bolsillos de su campera.

Se iniciaron actuaciones por “robo” con intervención de la UFI 7 a cargo del fiscal Christian Urlézaga.

El aprehendido fue alojado en Comisaría Segunda y quedó a disposición de la Justicia.