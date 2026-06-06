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 - 6 de Junio de 2026 | 15:10

Destrozos y robo en una pizzería

Fue en un local ubicado sobre avenida Del Valle al 4200. El delincuente ingresó cerca de la 1:30 y luego regresó a las 6:40 para llevarse más elementos

 

Los propietarios de un comercio ubicado sobre avenida Del Valle al 4200 compartieron un pedido de ayuda tras haber sufrido un importante robo durante la madrugada.

 

Según contaron, el ladrón rompió el vidrio del frente e ingresó al local cerca de la 1:30. Una vez adentro revolvió distintos sectores y se llevó dinero en efectivo y una importante cantidad de mercadería, provocando pérdidas económicas. 

 

No le alcanzó y de acuerdo a las cámaras de seguridad, el hombre se retiró del lugar y regresó nuevamente alrededor de las 6:40 para llevarse más elementos.

 

Los dueños difundieron los videos con la esperanza de que alguien pueda reconocerlo y aportar información que ayude a identificarlo. “Cualquier dato, por más mínimo que sea, nos puede servir”, expresaron. Por cualquier información comunicarse al 2284-506865

 

 

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