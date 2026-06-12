Escapaba con un calefactor y fue aprehendido

Personal de la Secretaría de Protección Ciudadana, con la colaboración de agentes policiales que cumplían oras adicionales para el Municipio, sorprendieron a un joven que intentaba escapar con un calefactor que había sustraído de la ex sede de la Escuela Municipal de Artes Plásticas, ubicada en el barrio Alberdi.

De acuerdo con lo que se logró reconstruir, personal que realizaba labores preventivas por el sector fue alertado por la presencia de un desconocido, quien había violentado la puerta del lugar e intentaba escapar con un calefactor.

El individuo, al percatarse del arribo de agentes de seguridad, descartó el calefactor a pocos metros, comenzó a correr en dirección hacia el Corsódromo Municipal y fue interceptado a los pocos metros.

Al acusado, de 20 años, se le inició una causa por “robo agravado en grado de tentativa”, con intervención de la fiscalía en turno, la UFI 10 de la doctora Mariela Viceconte.

Fue trasladado a la comisaría Primera y se encuentra a disposición de la Justicia.