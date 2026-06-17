Falleció el primer egresado del Instituto Universitario de Olavarría

En las últimas horas se produjo el fallecimiento de Hugo Máximo Cura, quien fuera el primer egresado del Instituto Universitario de Olavarría.

La noticia generó tristeza en la comunidad universitaria, sobre todo en la Facultad de Ingeniería que lo vio convertirse en profesional en el año 1972.

Desde la casa de altos estudios compartieron un mensaje en redes sociales y manifestaron su acompañamiento a los allegados de Cura: “La comunidad de la Facultad de Ingeniería participa con profundo pesar el fallecimiento de Hugo, La FIO acompaña a su familia, amigos, colegas y seres queridos en este difícil momento. Gracias Hugo por marcar el camino”.