Más de 270 estudiantes participaron de las 24 horas de innovación

Con la participación de 270 estudiantes de 5° y 6° año de 28 escuelas secundarias de Olavarría y la región, la Facultad de Ingeniería de la UNICEN llevó adelante una nueva edición de las “24hs de Innovación FIO”, una propuesta que en más de una década de trayectoria ya movilizó a cerca de 2300 jóvenes y dio origen a más de 170 ideas para abordar problemáticas sociales, ambientales, productivas e institucionales de la comunidad.

La 11º edición se desarrolló durante los días 28 y 29 de mayo y reunió una veintena de equipos que trabajaron de manera intensiva para dar respuesta a 38 desafíos propuestos por instituciones, empresas y organismos de la ciudad.

La apertura estuvo a cargo de la decana de la Facultad de Ingeniería, María Peralta; Jorge Arroyo, representante de Fundación Loma Negra; Julio Benítez, jefe Distrital de Educación; Romina Altafini, jefa Regional de Educación de Gestión Privada; y Pablo Di Uono, secretario municipal de Desarrollo Económico y Productivo. Mientras que la actividad fue conducida por Esteban Seibel, director del Centro de Desarrollo Emprendedor e Innovación (CDEI FIO).

Durante el acto inaugural, Peralta destacó el valor formativo de la experiencia: “No hay nada más lindo que ser parte de resolver un problema real, trabajando con pares y, en este caso, acercándose al mundo científico tecnológico”.

Además, remarcó la importancia de que las y los estudiantes conozcan el trabajo que se desarrolla en la Facultad: “Estamos orgullosos de que conozcan la FIO, que sepan en qué trabajamos, qué desafíos impulsamos, que puedan dimensionar el rol que tenemos como profesionales en la sociedad y que de alguna manera puedan reflejar eso en esta jornada de innovación y creatividad”.

Como parte de la propuesta, estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 47 llevaron adelante una actividad de integración, mientras que durante las dos jornadas se desarrollaron talleres destinados a brindar herramientas para el trabajo en equipo y la presentación de proyectos. Las capacitaciones estuvieron a cargo de Joaquín Domato (Metodologías Ágiles), Gisele Bricka (Comunicación Efectiva), Esteban Seibel (Modelo de Negocios) y Patricio Marino (Edición de Video).

Ideas innovadoras para desafíos reales

Tras 24 horas de trabajo colaborativo, los equipos presentaron sus propuestas ante un jurado integrado por Maximiliano González (Inspección Distrital de Educación Estatal), Andrea Galeni (Inspección Regional de Educación Privada), Hernán Chantiri (Loma Negra), Carlos Montenegro (Ferrosur), Emmanuel Maiola y Gustavo Núñez (Municipalidad de Olavarría).

El primer puesto fue para el equipo "Recinta", que trabajó sobre un desafío planteado por Cementos Avellaneda vinculado a la reutilización de cintas transportadoras de caucho en desuso dentro de la industria cementera. La propuesta consistió en recuperar el material, separar y triturar el caucho para fabricar baldosas podotáctiles destinadas a personas con discapacidad visual y elementos de accesibilidad como rampas, promoviendo la economía circular y el aprovechamiento sustentable de residuos industriales.

El segundo lugar fue para "Los Tesla", quienes también abordaron un desafío de Cementos Avellaneda orientado a la incorporación de prácticas más sostenibles en los procesos industriales. El equipo propuso aprovechar el calor residual generado por los hornos cementeros para transformarlo en energía mecánica utilizable dentro de la propia planta, contribuyendo a reducir costos operativos y mejorar la eficiencia energética.

Por su parte, el tercer puesto fue para "Nébula", que respondió a una problemática presentada por la Unión Industrial de Olavarría relacionada con el transporte público. El grupo diseñó una aplicación que permitiría conocer en tiempo real la ubicación de los colectivos mediante geolocalización GPS, incorporando además una modalidad offline con horarios actualizados dinámicamente según la circulación efectiva de las unidades.

Una experiencia que sigue creciendo

Las “24hs de Innovación FIO” se consolidan año tras año como un espacio de encuentro entre la educación, la ciencia, la tecnología y las necesidades concretas de la comunidad. La iniciativa promueve el pensamiento creativo, el trabajo interdisciplinario y el compromiso de las juventudes con la búsqueda de soluciones para los desafíos actuales.

La actividad es organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, a través del CDEI FIO, junto a Fundación Loma Negra y la Municipalidad de Olavarría.

Escuelas participantes

Participaron estudiantes de las escuelas secundarias N° 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23; las Escuelas de Educación Técnica N° 1 y N° 2; el CEPT N° 8; el CEAO; el Colegio Libertas; el Instituto Privado Sierras Bayas; el Instituto San Antonio de Padua; la Escuela Cristiana Evangélica; la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel y otras instituciones educativas de Olavarría y la región.