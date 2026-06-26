Nueva colación de grados en la FIO: 70 profesionales recibieron su título

En la tarde de este viernes se llevó a cabo la edición 170º acto de colación de grados en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro. En su transcurso, recibieron el título más de 70 graduados de las diferentes carreras que se dictan en la casa de estudios.

El evento se realizó en el SUM de Aulas Comunes del Complejo Universitario y contó con la presencia de autoridades, docentes y no docentes. La decana María Peralta expresó: "En el Mes de la Ingeniería, entendemos que no hay mejor forma de conmemorarla que entregando títulos a quienes aportan al desarrollo del país”.

Por su parte, Luisina Duca Manzur, graduada de la carrera de Agrimensura, manifestó: "Es el cierre de un ciclo que nos desafía de muchas maneras, que al mismo tiempo nos permitió crecer, descubrir nuestras capacidades y construir nuestros cimientos de nuestra vida profesional. Atravesar nuestros estudios en la pandemia fue quizás una de las pruebas más difíciles que nos tocó afrontar".