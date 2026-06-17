Torneo Interligas Juvenil:  se jugaron más cruces de la 8° fecha | Infoeme
Miércoles 17 de Junio 2026 - 23:54hs
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 - 17 de Junio de 2026 | 23:28

Torneo Interligas Juvenil:  se jugaron más cruces de la 8° fecha

En la jornada de este miércoles tuvo continuidad el Torneo Unión Regional Deportiva para las categorías Juveniles.

Foto: Verito Fotografías

El certamen interligas que reúne equipos de las Ligas de Fútbol de Olavarría y Bolívar prosiguió con la 8° fecha.

 

Partidos en Bolívar y el Domingo Colasurdo le dieron continuidad a la competencia formativa reservada para Sub12 y Sub14.

 

En Bolívar, Estudiantes goleó en las dos categorías y Ferro y Racing cerraron la jornada repartiendo triunfos, en la menor ganó el "Chaira" y en la mayor, el anfitrión.

 

La fecha culminará con los cruces entre El Fortín y Balonpié que no tiene programación aún.

 

Los resultados:

Sub12:

Empleados 1 – 5 Estudiantes 

Ferro 0 – 3 Racing

 

Sub14:

Empleados 0 – 6 Estudiantes 

Ferro 4 – 2 Racing

 

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