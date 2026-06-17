Torneo Interligas Juvenil:  se jugaron más cruces de la 8° fecha

El certamen interligas que reúne equipos de las Ligas de Fútbol de Olavarría y Bolívar prosiguió con la 8° fecha.

Partidos en Bolívar y el Domingo Colasurdo le dieron continuidad a la competencia formativa reservada para Sub12 y Sub14.

En Bolívar, Estudiantes goleó en las dos categorías y Ferro y Racing cerraron la jornada repartiendo triunfos, en la menor ganó el "Chaira" y en la mayor, el anfitrión.

La fecha culminará con los cruces entre El Fortín y Balonpié que no tiene programación aún.

Los resultados:

Sub12:

Empleados 1 – 5 Estudiantes

Ferro 0 – 3 Racing

Sub14:

Empleados 0 – 6 Estudiantes

Ferro 4 – 2 Racing