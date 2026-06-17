Se definieron los semifinalistas de la “Copa Juan Domingo Marinangeli”

El certamen organizado por la Liga de Fútbol para la Primera División cerró una nueva instancia de Play-Off con festejos para Municipales, Embajadores y Espigas.

Los Cuartos de Final, que ya tenían como ganador a San Martín, completaron los tres cruces restantes y, en primer turno, fue festejo para Municipales que se impuso por penales.

En el “Tano Sttupia”, había sido empate al cabo de los 90 minutos y desde los penales fue festejo municipal y en la continuidad, Embajadores ganó en condición de visitante.

La jornada culminó con nueva conquista de Espigas que se impuso en el Ricardo Sánchez por penales.

Los resultados:

Municipales 1 (Iván Leal) – 1 (Thomas Colman) Racing. Penales: 5-4

Estudiantes 0 – 2 (Sebastián Vecchio, Franco Fernández) Embajadores

El Fortín 1 – 1 Espigas. Penales: 3-4