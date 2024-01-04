Más de 80 efectivos policiales de Olavarría fueron ascendidos de jerarquía: el listado completo

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dio a conocer el listado de los efectivos policiales nuestra ciudad que fueron ascendidos a partir de este 1 de enero, con 81 olavarrienses que ya cuentan con una jerarquía mayor dentro de la fuerza.
Dicho listado fue publicado este miércoles 3 de enero en el Boletín Oficial de la cartera de seguridad con los siguientes ascensos:
A COMISARIO INSPECTOR DEL SUBESCALAFON COMANDO EL SIGUIENTE COMISARIO:
SCAVUZZO LEANDRO DANIEL
A SUBCOMISARIO DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES OFICIALES PRINCIPALES:
SCHNEIDER NESTOR DAVID
GOROSITO VANESA SOLEDAD
SOUTO GISELA BEATRIZ
ALONSO BUCHELER ROMINA EUGENIA
LAUJE VERONICA
A SUBCOMISARIO DEL SUBESCALAFON ADMINISTRATIVO EL SIGUIENTE OFICIAL PRINCIPAL:
QUINTEROS PAOLA SOLEDAD
A OFICIAL PRINCIPAL DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES OFICIALES INSPECTORES:
BUDIÑO MATIAS EZEQUIEL
CHANTIR MARIA DE LOS MILAGROS
HARISMENDI GABRIEL DARIO
BARRAZA MARIA LAURA
RECALDE FLORENCIA SOLEDAD
A OFICIAL SUBINSPECTOR DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES OFICIALES AYUDANTES:
LAGOS ALEJANDRO CESAR ARIEL
SOSA JUAN JAVIER
A OFICIAL SUBINSPECTOR DEL SUBESCALAFON ADMINISTRATIVO LOS SIGUIENTES OFICIAL AYUDANTE:
AGUIRRE MARIA JULIA
BUSTAMANTE MARIANA
GREGORINI MARINA GISEL
NAVARRO MARIA VIRGINIA
GERVINO MARIA JULIA
ESNAL GABRIELA ALEJANDRA
BLUA FRANCO RUBEN
ADORNO FERRERO VALERIA HAYDEE
SPALLINA MARIANELA ALEJANDRA
PORTALUPPI NOELIA BEATRIZ
ALBARRACIN MARTIN JESSICA ROMINA
COPPERO CINTHIA MICAELA
KEES MARIA DE LOS MILAGROS
REY LUCRECIA SOLEDAD
TORIBIO ERICA ALEJANDRA
MERLINO MARIA LAURA
A OFICIAL AYUDANTE DEL SUBESCALAFON ADMINISTRATIVO EL SIGUIENTE OFICIAL SUBAYUDANTE
LAS HERAS LAUTARO ADRIAN
A CAPITAN DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES TENIENTES PRIMERO:
ECHEGARAY PEDRO MAURICIO
CODESAL SILVIA ARACELI
LANDONI JULIO ENRIQUE
A TENIENTE DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES SUBTENIENTES:
BRAUTON KARINA EDITH
PIRAS CAROLINA LUCRECIA
JUNGER ROMINA SOLEDAD
MOLINA MAXIMILIANO DANIEL
BARBESIN CRISTIAN MAXIMILIANO
GISLER BLANCA ELIZABETH
MARTIN JULIETA ALEJANDRA
ZIRILLI SERGIO DANIEL
TORRES LUCIANA EDITH
A TENIENTE DEL SUBESCALAFON SERVICIO GENERALES GENERAL LOS SIGUIENTES SUBTENIENTES:
NAVAR CINTIA ARACELI
COCUZZA MATIAS
A SUBTENIENTE DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES SARGENTOS
PONCE MARIA PAULA
BARON SERGIO FABIAN
CAMPUSANO DANIELA BEATRIZ
GOMEZ MICAELA SOLEDAD
A SUBTENIENTE DEL SUBESCALAFON SERVICIOS GENERALES EL SIGUIENTE SARGENTO
BRUN MELISA
A SARGENTO DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES OFICIALES
LEDESMA JOSE ENRIQUE
CHINELA SERGIO JAVIER
PAVIA MARIA AZUL
VILLAREAL AGUSTIN
CASABONE CHRISTIAN GABRIEL
PIBUEL JONATAN GABRIEL
MANZANO MACARENA MAITEN
CALVO JONATAN FABIAN
AGUIRRE NATALIA SOLEDAD
DITZ FABIO GABRIEL
DIAZ STEFNIA YAEL
CRISPIN MARIA LUZ
OFL POL
AYESTARAN CAMILA
RUYBAL GIULIANA
DE LA ROSA JULIETA
GONZALEZ CAROLINA
FERRO AGUSTINA
DE OLASO NADIA
GABRIEL ANTONELLA
LAUGE BRENDA
A SARGENTO DEL SUBESCALAFON SERVICIOS GENERALES LOS SIGUIENTES OFICIALES
BLANCO ANDREA CAROLINA
CAMPOS CLAUDIA HAYDEE
DE MAIO NATALIA ELIZABETH
GONZALEZ IBARRA MARIA NATALIA
ESCOBEDO PAOLA
IRIART ROCIO
RODRIGUEZ BENITEZ IRENE
ECHAGALLO YESICA
ROSETTI MANUEL
POMPEI MARIA
DUARTE MAXIMILIANO